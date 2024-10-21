Bursa'da haftanın ilk iş gününde en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 6 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava ile birlikte termometreler en yüksek 19 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 1 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık ise 17 derece seviyelerinde seyrediyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ