Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 12 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde çok bulutlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 24 derece olacak.
İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde hafif sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar tırmanıyor.
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Öznur Dede