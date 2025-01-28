Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Küçük Sanayi'de bulunan bir oto serviste meydana geldi. İddiaya göre, motor ustası olarak çalışan 2 çocuk babası Saffet Gülay, iş yerine gelen müşterilerle ilgilenirken, daha önce hiç tanımadığı bir kişi yanına gelerek, 'tahsilatı almaya geldim' dedi. Gülay, 'ne tahsilatı almaya geldin' diye cevap verince, saldırgan yanında taşıdığı bıçakla Gülay'ı iki yerinden bıçakladı.

Polis memuru saldırganı metrelerce savurdu

O anda aracını tamir etmek için getiren bir polis memuru ise saldırganı görünce tutup fırlattı. Metrelerce savrulan şüpheli serviste çalışan işçilerin de gelmesiyle etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince Ergun U. isimli saldırgan gözaltına alındı, vücudunda 8 santimetre derinliğinde kesi oluşan Gülay ise hastanede tedavi altına alındı.





"Kalem soktum"

Emniyete götürülen şüpheli Ergun U.'nun kendisini savunmak için "bıçak değil, kalem soktum" diye savunma yaptığı öğrenildi. Hastanede tedavisi görülen mağdur adam ise tedavisinin ardından taburcu olurken, aradan geçen 1 yıl süreye rağmen saldırganın tutuklanmamasına sitem etti.

"Olayın üzerinden bir yıl geçti, mahkeme görülmedi"

Yaşadığı saldırıyı İHA muhabirine anlatan Gülay, "Geçen sene burada bir esnaf arkadaşımla sohbet ederken tanımadığımız biri geldi. Aniden bıçak sokup gitti. Burada memur arkadaşlar olmasa bizi öldürecekti. Bir polis müşterimiz vardı, o itmeseydi bıçaklamaya devam edecekti. Kamera kayıtlarında hepsi var ama 1 yıldır mahkemeye bile çıkmadı. Adam bizi öldürecekti ama elini kolunu sallayarak geziyor. Kendisi bir de ifadesinde kalem soktu diye savunmuş. Montun hali burada, bu mu kalem sokmak. Ben kendisinin tutuklanmasını istiyorum. 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nden tebligat geldi. Önümüzdeki günlerde ilk duruşmanın olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bıçaklama anı ve polisin hayat kurtaran müdahalesi ise kameraya anbean yansıdı.