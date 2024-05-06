Nilüfer ilçesinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, renkli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Görükle Hıdırellez Şenliği'ne yüzlerce vatandaş katılarak, bahara "merhaba" dedi.

Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği, Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD) ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen 12. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği, büyük ilgi gördü. Coşkulu kalabalık, Görükle Meydanı'nda toplanarak davul-zurna eşliğinde halaylar çekti ve kortej eşliğinde Motor Meşeler Parkı'na yürüdü.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Hıdırellez'in bolluğun ve bereketin simgesi olduğunu belirterek, kutlamaların Nilüfer'de artık gelenekselleştiğini vurguladı. Özdemir, dayanışmanın büyümesi, iyiliklerin yayılması, adaletin ve eşitliğin sağlanması temennisinde bulunarak, "İçinizdeki yaşama inadı hiç dinmesin, umutlarınız hep canlı kalsın. Hepinizin evine, yurduna Hızır uğrasın. Bolluk bereket gelsin" dedi.

Etkinlikte ateşten atlayarak Hıdırellez ritüellerini gerçekleştiren katılımcılar, çeşitli aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi. Geleneksel sokak oyunları, yüz boyama ve çiçekten taç yapma atölyeleri, standların yanı sıra Nilüfer Makam Topluluğu'nun Hıdırellez Sesleri Konseri de programa renk kattı.