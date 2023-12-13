Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen huzurevlerinde, 2024 yılı itibarıyla önemli bir zam kararı alındı. Yapılacak yüzde 60'lık zam ile birlikte bakım oda ücretlerinde önemli değişiklikler yaşanacak.

’Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’ sergisi ’Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’ sergisi

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Buna göre, 1 kişilik bakım odası ücreti mevcut 2 bin 100 TL'den, 3 bin 360 TL'ye yükselecek. 2 kişilik oda kullanıcıları için aylık ücret 2 bin 400 TL'ye çıkarken, bu kategorideki oda ücreti bin 500 TL'den 2 bin 400 TL'ye çıkacak. 3 kişilik odalarda kalanlar ise bin TL'den 1.600 TL'ye yükselen yeni ücretle karşılaşacaklar.

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