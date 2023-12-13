Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen huzurevlerinde, 2024 yılı itibarıyla önemli bir zam kararı alındı. Yapılacak yüzde 60'lık zam ile birlikte bakım oda ücretlerinde önemli değişiklikler yaşanacak.

Buna göre, 1 kişilik bakım odası ücreti mevcut 2 bin 100 TL'den, 3 bin 360 TL'ye yükselecek. 2 kişilik oda kullanıcıları için aylık ücret 2 bin 400 TL'ye çıkarken, bu kategorideki oda ücreti bin 500 TL'den 2 bin 400 TL'ye çıkacak. 3 kişilik odalarda kalanlar ise bin TL'den 1.600 TL'ye yükselen yeni ücretle karşılaşacaklar.