Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önemli su kesintisi duyuruları geldi. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde gerçekleştirilecek su kesintileri hakkında bilgilendirme yaptı.

Mustafakemalpaşa ilçesi, Yunusemre Mahallesi ve Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve çevresindeki bölgeler için, 07 Kasım 2023 ile 07 Aralık 2023 tarihleri arasında, her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintilerinin yaşanabileceği açıklandı.

Ayrıca, Nilüfer ilçesi, özellikle Gümüştepe Mahallesi ve yakın çevresinde de 07 Kasım 2023 tarihinde, saat 09:00 - 18:00 arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.