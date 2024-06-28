Bursa Kestel Saitabat Mahallesinde ölgesinde devriye atan İlçe Jandarma Komutanlığı kırsal alanda kanat kısmından yaralı halide şahin buldu. Yaralı hayvanın koruma altında bulunan Kılıç Kanat Şahin cinsi yabani kuşu yakalayarak muhafaza altına aldı.
İlk MüdahalesiBursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca yapılan Kılıç kanat şahin, koruma altına alınarak Kestel Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ