Osmangazi Belediyesi, tarım arazilerinin üzerine izinsiz inşa edilen yapıları yıkmaya devam ediyor. Topraklarını verimli tarım faaliyetlerine geri kazandırmak amacıyla, imar izinlerine aykırı bir şekilde inşa edilen konutlar, işyerleri, fabrikalar ve depolar gibi binaları belirlemek için Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri görev yapıyor. Son olarak Ovaakça Santral Mahallesi'nde, tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen iki fabrika yıkıldı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçerli yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hareket ederek, ruhsatsız fabrikaların yıkımını gerçekleştirmek üzere erken saatlerde bölgeye ulaştı. Yıkım işlemi, güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi ve kaçak fabrikalar iş makineleri kullanılarak tamamen ortadan kaldırıldı.

Belediye yetkilileri, izinsiz olarak inşa edilen yapıları yıkarak, verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma sonucu tahrip edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladılar.