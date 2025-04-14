

Bursa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yasadışı yollarla giren kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Yıldırım ilçesinde tespit ettikleri göçmenlerin kaldıkları adrese baskın düzenledi. Operasyonda 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İfadeleri alınmak üzere götürülen kaçak göçmenlerin kişi başı aylık 3 bin liraya kaldığı öğrenilirken, kendilerine yer temin eden M.Ş isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA