Kurşunlu mahallesinde fenalaşması sonucu ailesi tarafından hastaneye getirilen çocuk hayatını kaybetti.

Olay Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Evde oynarken fenalaşan 5 yaşındaki Ömer G., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran çocuğa, 1 saat boyunca kalp masajı yapılarak müdahale edildi. Çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcı çocuğun ölümünü şüpheli buldu. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

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