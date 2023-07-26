Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlandırmaya yönelik etkinliklerine bir yenisini ekledi. Dünyada eşi benzeri olmayan minyatür dokuma tezgahı koleksiyonuyla Bursalılar, tarihle iç içe bir sergi deneyimine şahit oluyor.

75 yaşındaki Abdullah Yurtsever, Denizli'nin köklü dokumacı ailesinden gelmesine rağmen hayatının bir döneminde otomotiv sektörüne yönelmişti. Ancak emeklilikle birlikte, kendine ilginç bir hobi seçti. Dokuma deneyimi veya mühendislik bilgisi olmamasına rağmen, büyük dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya başladı. Yıllar süren özverili çalışmalarının ardından Yurtsever, dünyada eşi benzeri olmayan 30 parçalık minyatür dokuma tezgahı koleksiyonunu ortaya çıkardı.

Koleksiyon, geleneksel 2 ya da 4 çerçeveli ahşap Anadolu tezgâhlarından, mekikli Bursa kara tezgâhına kadar 4 ana modelde tezgahları içeriyor. Ayrıca 6 çerçeveli armürlü ve 6 çerçeveli jakarlı modeller de yer alıyor. Ahşap ve pirinç malzemeler kullanılarak el yapımı olarak üretilen bu benzersiz tezgahlar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sergiyi ziyaret ederek çalışır haldeki mini tezgahların dokuma işlemini yakından inceledi. Aktaş, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına verilen bu önemli katkının altını çizerek emeği geçenleri tebrik etti.

Bir zamanlar kara tezgahların dokuma seslerinin sokaklarda yankılandığı Bursa, şimdi bu eşsiz koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Merinos Tekstil Sanayi Müzesi Galeri Alanı'nda düzenlenen sergi, Bursalılar tarafından büyük ilgi görmekte. Sergi, 17 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikleriyle sosyal yaşama renk katmaya devam ediyor ve bu tür değerli etkinliklerle geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.