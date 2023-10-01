Bursa'nın İznik ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda bir kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, seyir halindeki bir tırın altına girdiği bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda kamyonette sıkışan 2 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Boyalıca Mahallesi'nde gerçekleşti. 61 AEM 176 plakalı bir tır şoförü olan A.Y., Rusya'ya götürmek üzere yüklediği şeftalilerle yola çıkmıştı. Aynı yolda seyir halinde olan 35 SU 220 plakalı kamyonetin sürücüsü S.K., yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü yitirdi. Virajı alamayan kamyonet, tıra çarparken, bu çarpışma sonucunda kamyonet savrulup kasanın arkasına kadar ilerledi. Kamyonet içinde sıkışan sürücü S.K. ve yanındaki yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.