Mudanya'nın Zeytinbağı mevkisinde karaya oturan Panama bayraklı VOLGO BALT 213 gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir kurtarma operasyonuyla çıkartıldı. İstanbul'dan yüklenmiş ve Gemlik limanlarına doğru yol alan gemi, içindeki 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemiyle Zeytinbağı açıklarında mahsur kalmıştı. Kıyı Emniyeti ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda gemi güvenli bir şekilde kurtarıldı.



KEGM tarafından X hesabından yapılan açıklamada, “Karaya oturan VOLGO BALT 213 isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-2 römorkörümüzce bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü” paylaşımı yapıldı.