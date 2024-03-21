Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) ve Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayında kırmızı et ürünlerinde indirim yapılması kararı aldı. Buna göre kıyma kilosu 324 liradan, kuşbaşı ise 354 liradan satışa sunulacak.

AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın girişimleri sonucu Bursa PERDER ve Et ve Süt Kurumu arasında Bursa'da kırmızı et ürünlerinin fiyatında indirim yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. İmzalanan protokolle Bursa PERDER üyesi işletmelerde kıymanın kilogramı 324 lira, kuşbaşının ise 354 lirayı aşmayacak şekilde fiyatlandırılacak.

Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Ramazan ayında kırmızı ete yapılan indirimin tüketicilere büyük fayda sağlayacağını belirtti. Kılıç, Ramazan boyunca et satışlarının yoğun olduğunu vurgulayarak, yapılan protokolün vatandaşların uygun fiyatlarla ete erişimini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ramazan ayında da vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Kılıç, "Mübarek Ramazan ayında her eve kırmızı et girmesi için bu önemli adımı attık. Bu adımın perakendeciler ve tüketiciler için hayırlı olmasını diliyor, protokole destek veren Bursa milletvekillerimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, AK Parti Bursa İl Başkanına ve Bursa PERDER üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ