Kaza bugün Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahalle içinde seyir halinde olan 58 yaşındaki İsmail Şakar'ın kullandığı traktör bir anda kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan zeytin tarlasına girdi.

Kazada traktör üzerinden düşerek yaralanan sürücü İsmail Şakar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından burada yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi devlet hastanesi acil servisine daha sonra ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.