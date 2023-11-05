Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan bir sitede, mahalle sakinlerinin kötü kokuları şikayet etmesi sonucu polis ekipleri harekete geçti. Kokuların kaynağına dair şikayet üzerine, polis ekipleri siteye geldi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla evin içine girdiklerinde, 58 yaşındaki bir adamın hayatını birkaç gün önce kaybettiğini ve kötü koku sebebini çürümüş bir cesetten kaynaklandığını tespit etti.

Cenaze, 58 yaşındaki Seyit Aldemir'e ait olduğu belirlendi ve Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilmek üzere kaldırıldı. Polis, bu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmak üzere çalışmalara başladı.