Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Armutköy Mahallesi'nde bulunan bir tesiste yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda sünger imalat ve depolama tesisinde alevler yükselirken, her yeri dumanlar kapladı.

Sünger imalat ve depolama tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ilk müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Fakat daha sonra basınçlı tüp tank patlaması nedeniyle yangın yeniden büyüyerek tesisi sarmaya başladı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları başladı. Çıkan yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

BAŞKAN AKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabıyangınla ilgili olarak son durumu açıklarken etkilenenlere geçmiş olsun mesajı yayımladı.