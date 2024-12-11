Bursa Narkotik Şube ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği operasyonda, bir polis memuru açılan ateş sonucu yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.



Bursa’nın İznik ilçesinde küme evlerini hedefine alan Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şafak vakti operasyon düzenledi. 5 ayrı adrese düzenlenen baskında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, yüklü miktarda uyuşturucu, 6 şüpheli ile birlikte yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtilirken, şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.