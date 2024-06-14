Kurban Bayramı namazı saati her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da günün ilk ışıklarıyla bayram namazı için camilere gidecek kişiler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Kurban bayramına sayılı günler kala il il namaz saatlerini yayınladı. Dİyanet tarafından paylaşılan veriler göre 16 Haziran Pazar günü başlayan Kurban Bayramı'nda, Bursa'da namazı 06:09'da kılınacak.

Bursa'nın ilçeleri için ise namaz saatleri şu şekilde:

Büyük Orhan- 06:11

Gemlik- 06:08

Harmancık- 06:10

İnegöl- 06:07

İznik- 06:06

Karacabey- 06:12

Keles- 06:09

Kestel- 06:08

Mudanya- 06:09

Mustafakemalpaşa- 06:12

Orhaneli- 06:10

Orhangazi- 06:07

Yenişehir- 06:06