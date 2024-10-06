Yangın, Bursa-Balıkesir Yolu üzerindeki Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, palet fabrikasında çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, 4 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Bu arada, yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.





Yaralı tavşana sağlık ekipleri müdahale etti

Palet fabrikasının yönetim kısmında bakıldığı öğrenilen tavşan, ölmek üzereyken yangına müdahale eden ekipler tarafından fark edilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve panikten bayılan tavşana sağlık ekipleri oksijen ve su vererek müdahale etti. Kısa sürede kendine gelen tavşanı kurtaran sağlık ekipleri, hemen tavşanı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim etti. Yaralı tavşan, tedavi altına alındı.