TREDAŞ, Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle doğadaki dostlarımızın korunmasının önemine vurgu yaparak, sunulan elektrik hizmetinin yanında, doğa ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Enerji hatlarından kaynaklanan tehlikelerin önüne geçmek amacıyla uzun süredir yürütülen projelerin yanı sıra, bu yıl nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan şah kartallarının korunmasına özel destek sağlanıyor. Aynı zamanda, hurda armatür başlıklarını sokak hayvanlarına yönelik mama ve su kabına dönüştüren sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor.

Trakya Bölgesi’nin elektrik dağıtım hizmetlerinden sorumlu olan ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde 1,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), çevre dostu çözümler geliştirmeye ve hayvanların korunmasına katkıda bulunmaya kararlılıkla devam ediyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Sadece Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi farkındalık günlerinde değil, her zaman doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Şah kartalları ve diğer türler için güvenli bir çevre sağlanıyor

TREDAŞ’ın doğa dostu projeleri hız kesmeden devam ederken, bu yıl şah kartallarını da içine alan yeni bir koruma projesi hayata geçirildi. 2021-2024 yılları arasında yapılan yatırımlarla kuşlar için güvenli enerji hatları oluşturulurken, kuşkonmaz montajı, iletken ve izolatör izolasyonları gibi pek çok önlem alındı. Bilgili, “Şu ana kadar 800’ün üzerinde leylek yuvası inşa ettik. Bu yuvaların devamlılığının sağlanması için bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Saha çalışmalarımızı gerçekleştirirken, kuşların neslinin devamı için kuşların üreme dönemlerinde herhangi bir çalışma yapmamaya özen gösteriyoruz. 2016 yılından bu yana ’Kuş Koruma Planı’ ile göçmen kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin korunmasına da destek oluyoruz, Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) ile iş birliği yaparak nesli tükenmekte olan şah kartalları için izolasyon çalışmalarına başladık” diyerek sözlerine devam etti.

Hurda armatürler patili dostlar için mama kaplarına dönüşüyor

TREDAŞ’ın sokak hayvanları için başlattığı "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesi de büyümeye devam ediyor. Şirketin kullanım ömrünü tamamlamış armatürleri geri dönüştürerek hayvanlara mama ve su kabı olarak kazandırdığı proje, çalışanların aktif katılımıyla büyüyor. Bilgili, "Trakya’nın farklı bölgelerinde 400’ü aşkın mama ve su kabı yerleştirdik. Çevreye duyarlı yaklaşımımızla, bu projeleri daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz" diye belirtti.