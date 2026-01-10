Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar alışverişinden dönen bir vatandaşın elindeki pazar arabası rüzgârın etkisiyle devrilirken, içindeki ekmeklerin savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar ise ayakta kalabilmek için direklere tutunmak zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgâr, özellikle yaşlıları zor durumda bıraktı. Dengesini kaybederek düşmek üzere olan yaşlı bir vatandaş, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla son anda tutuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Meteoroloji ve yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.