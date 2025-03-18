Bursa’nın Karacabey ilesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Ekipleri, Bursa-İzmir karayolu üzerinde gerçekleştirdiği uygulamada 25 motosiklet sürücüsünü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucu; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34/A (Muayenesiz araç kullanmak) maddesi gereği 1 araç sahibine, 91.(Sigortasız araç kullanmak) maddesi gereği 1 sürücüye, 39/2 (Yetersiz ehliyetle araç kullanmak) maddesi gereği 1 sürücü 1 araç sahibi, 78/1b (Kask takmamak) maddesi gereği 1 sürücüye olmak üzere, 5 ceza maddesi gereği toplam 22 bin 687 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA