Kocaeli'de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya firması, Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma ile birlikte fabrikanın işçilerinin ortalama net maaşı 102 bin TL'ye çıkarken, sosyal haklar dahil toplam aylık gelirleri 176 bin TL'yi buldu.

İŞÇİ MAAŞI 5 ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞTI

Sendika ve işveren arasında imzalanan sözleşme, 2 yıl süresince geçerli olacak ve işçilerin ortalama maaşları, yaklaşık olarak 5 asgari ücret seviyesine yakın olacak.

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; imza törenine Bayer Türk Kimya yönetiminden birçok kişi katılırken, varılan anlaşma hem işçiler hem de işveren tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Toplu iş sözleşmesi, Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi yöneticileri ve Bayer Türk Kimya yönetim ekibi tarafından sendikanın genel merkezinde imzalandı. Törene, Sendika Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı ve diğer sendika yetkililerinin yanı sıra, Bayer Türk Kimya'nın İK Direktörü Osman Demirel ve Fabrika Müdürü Ali Gürgen gibi şirket yetkilileri de katıldı.

SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE AYLIK KAZANÇ 176 BİN LİRAYI BULACAK



Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, “Petrol İş Gebze’nin kurucu işyerlerinden birisi. Nitelik açısından değer verdiğimiz işyerlerinden birisi. Yeni dönemde de sözleşmemizi üyelerimizin memnuniyetiyle imzaladık. Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira. Sözleşmemiz 2 yıl olarak imzalandı” ifadelerini kullandı.



Bayer Türk Kimya yetkilileri de sözleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İnsan Kaynakları Direktörü Osman Demirel, iş barışının korunması ve çalışanların memnuniyetinin sağlanmasının şirket politikalarının temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.