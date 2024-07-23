Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında yapılması planlanan su kesintisi, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde 09:00 ile 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kesinti çalışmaları, Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde bulunan Lefkoşe Caddesi, Olgun Sokak, Barış Sokak ve Biletçi Sokak arasındaki bölge ve çevresini kapsayacak.

Buski'den yapılan açıklama şu şekilde;

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi; Lefkoşe Caddesi, Olgun sokak, Barış sokak ve Biletçi sokak arasında kalan bölge ve civarında, 23.07.2024 tarihinde saat 09:00 – 19.00 saatleri arasında yapılması planlanan su kesintisi 24.07.2024tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacaktır.