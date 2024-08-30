Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos ve 1-2-3-4-5 eylül tarihleri arasında Bursa'da yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektriklerin kesileceği belirtildi.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler: