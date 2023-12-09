Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın, Enerji ve Piyasa Denetleme Kurulu ile BURSAGAZ nezdinde başlattığı aktif çabalar sonucunda, Arabayatağı Mahallesi'nde doğalgaz hattı bulunmayan sokaklar artık BURSAGAZ'ın altyapı yatırım programına dahil ediliyor.

Başkan Yılmaz, göreve geldikleri ilk günden itibaren doğalgaz sorununa çözüm bulmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, “Birçok bölgemizde bu sorunu çözüme kavuşturduk. Şimdi de Arabayatağı Mahallemizde imarlı bölgelerde olup, doğalgazın olmadığı az sayıdaki sokaklarımız da doğalgaza kavuşuyor. BURSAGAZ altyapı çalışmalarına başladı. Etap etap devam edecek çalışmalar sonucunda bölgemizde doğalgaz sorunu tam anlamıyla ortadan kalkacak” şeklinde konuştu.