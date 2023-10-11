Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira zamlarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, arabulucu avukatlar aracılığıyla çözüme kavuşturuluyor. Arabulucu Avukat Umut Metin, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Eylül ayındaki dava sayılarını bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda, kira davası sayılarının 20 binden 2 bin 500'e kadar düştüğünü görüyoruz. Arabuluculuk, dava sayısındaki yüzde 90'lık azalma ile oldukça başarılı bir sonuç elde etti.

Şu anda devam eden arabuluculuk toplantılarının yaklaşık 5 bininde anlaşmaya varıldı. 3 bin kadarında ise anlaşma sağlanamadı. Bu, son dönemlerde anlaşma oranının artmaya başladığını gösteriyor.

Arabulucular, taraflar arasında nasıl anlaşma sağlıyorlar sorusuna cevap verirken, arabuluculuğun bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu ve bu yöntemle birçok alternatif anlaşma yaratmanın mümkün olduğunu belirtiyorlar. Arabuluculuk, sadece tek bir çözüm yolu sunmaz, sayısız alternatif ile sorunların üstesinden gelinmesini sağlar.

Birkaç örnek vererek arabulucu anlaşmalarını açıklayabiliriz. İlk örnek, "bedelde anlaşma modeli"dir. Kiracı aylık 6 bin TL ödüyor ve çevredeki kiralar 25 bin TL seviyesinde. Taraflar yüzde 133'lük bir zamda, yani 14 bin TL'de anlaştılar. Kendi aralarında anlaşarak kira tespit davası yerine geçtiler ve bu şekilde sorunlarını çözdüler.

Diğer bir örnek, "geçmişten gelen kira sorunu" olan kiracıları kapsıyor. Özellikle önceki yıllarda mahkemeye taşınmış kiraları olan kiracılar için tahliye kararı bulunuyor. Ancak tahliye edilmeleri durumunda kiracılar zor durumda kalabilirler. Taraflar, bu konuda anlaştılar ve 1 yıl sonrasına tahliye taahhüdü verilmesine karar verdiler. Ayrıca, kira artışının normalden daha düşük olmasını da anlaşmalarının bir parçası yaptılar."

Kira anlaşmazlıklarının çözümü için arabulucu avukatlar aracılığıyla başvurulan anlaşma modeli bulunmaktadır. Bu modeller şunlardır:

Kademeli Kira Artışı Bu modelde, kira artışı kademeli olarak gerçekleştirilir. Örneğin, bugünkü kira bedeli 6 bin TL ise, taraflar bir süre boyunca bu bedeli korur ve belirli bir süre sonra kademeli bir zam uygularlar. Örneğin, yeni yıl itibarıyla kira bedeli şu miktar olacak şeklinde rakamlar belirlenerek anlaşma yapılır.

Tahliye Taahhüdü Alınır, Kira Bedeli Artırılmaz Dördüncü modelde, taraflar arasında kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşanıyorsa, ev sahibi tahliye talebinde bulunuyor olabilir. Bu durumda, arabulucu huzurunda taraflar arasında tahliye taahhüdü alınır ve kira bedelinde artış yapılmaz.

Bu anlaşma modelleri, sadece konut kiraları için değil, iş yerleri gibi diğer kira ilişkileri için de uygulanabilir. Arabulucu avukatlar, taraflar arasında uzlaşma sağlamak için bu farklı modelleri kullanarak sorunların çözülmesine yardımcı olurlar.

Arabuluculuk, kira anlaşmazlıklarının çözümünde oldukça başarılı bir yöntemdir. Günümüzde yüzde 60-70'lere doğru ilerleyen anlaşma oranlarına ulaşılmıştır. Arabuluculuk, diğer alanlarda da uygulanabilecek etkili bir çözüm yöntemidir. Şu an itibariyle yaklaşık 5 bin anlaşma bulunmaktadır, bu da binlerce kişinin sorunlarının arabuluculuk ile çözüldüğünü göstermektedir.