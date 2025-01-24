Boyalıca Ortaokulu Müdürü ve müdür yardımcısı ara tatilde okulun eksiklerini tamamlamak için kolları sıvadılar.

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Okul Müdürü Mahmut Kocadağ ve Müdür Yardımcısı Nejat Özkan, ara tatilde öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okulu boyadı. Okul müdürü ve müdür yardımcısı 2 katlı ve 8 sınıf bulunan okulun eksiklerini tamamlayıp çevre düzenlemesi yaparak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdi.

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Öğrencilerin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okulu boyayan idarecilerin örnek davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak: İHA