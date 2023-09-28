Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinin Emirsultan Meydanı'nda, iki grup arasında çıkan kavgada şiddet dolu anlar yaşandı. Olay, "yan bakma" meselesinden kaynaklanan bir sözlü tartışma sonucu patlak verdi. Taraflar arasındaki gerilim hızla tırmanarak kavgaya dönüştü.

Kavganın şiddeti o kadar arttı ki, saldırganlardan biri kavgaya karıştığı kişilere sandalye fırlattı. Bu sırada karşı taraf, cebinden çıkardığı bir kılıçla yanıt verdi. Bu tehlikeli olaylar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis, olayın hemen ardından soruşturma başlattı ve tarafların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.h