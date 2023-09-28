Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir evden, 35 yaşındaki bir kadının evi kamyonlar dolusu çöple dolmuş halde çıktı. Mahalle sakinlerinin kötü kokuları şikayet etmesi üzerine, savcılık kararıyla eve giren zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, evden üç kamyon dolusu çöp çıkardılar.

İddialara göre, 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan topladığı eşyaları uzun bir süre boyunca babasının evinde biriktirmeye başladı. Ancak bu birikimler zamanla evin çevresine kötü kokular yaymaya başladı. Mahalle sakinleri, çevre kirliliğini ve rahatsızlığı gidermek amacıyla Osmangazi Belediyesi'ne başvurarak yardım talep etti. Savcılık kararıyla eve giren temizlik ekipleri, 10 saat süren bir çalışma sonucunda evi üç kamyon dolusu çöpten arındırdılar. Ev, temizlik işlemlerinin ardından dezenfekte edildi.