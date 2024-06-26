Bursa-İzmir Karayolu kenarındaki otluk alanda başlayan örtü yangını şiddetli rüzgar sebebiyle ilerliyor. Küçükbalıklı köyü girişindeki yangına yoldan geçen sürücüler, bir tavuk firmasının çalışanları ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Küçükbalıklı köyü girişinde otluk alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyüp yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Bursa-İzmir Karayolu'nda araçlarıyla ilerleyen sürücüler alevleri görünce durup yangına müdahale etti.

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Çevredeki bir tavuk firmasının çalışanlarının da yardım ettiği ortak çalışmaya itfaiye ekipleri de dahil olunca yangının önü kesildi. Bölgeye Bursa şehir merkezinden de ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA