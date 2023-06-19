Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada bariyerlere çarpan araçlarda 7 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kurşunlu mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki sürücü Göktuğ K.(21) Yönetimindeki 17 FP 060 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Ramazan T.(35), Türkan P.(48) ve Selahattin D.(70) yaralandı.

İkinci kaza yine aynı mevkiide meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki sürücü Murat A.(40) Yönetimindeki 16 AJG 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcular Esra A.(38) ve Yiğit A.(11) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattılar.