Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürüttüğü "Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi"nin ilerleyişini etap etap değerlendiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, JICA yönetici ve uzman ekibi ile bir araya gelerek bugüne kadar yapılan çalışmaları gözden geçirdi ve Bursa'yı olası bir depreme karşı daha dayanıklı hale getirme çabalarını vurguladı.

Bursa, birinci derece deprem kuşağında bulunması nedeniyle depremin yıkıcı etkilerine karşı hazırlıklarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak JICA ile başlattığı Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ni tarihi Heykel'deki belediye binasında sunumla kamuoyuna duyurdu. JICA Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Yamazaki, JICA Uzman Ekip Takım Lideri Shinichi Fukasawa, JICA Afet Risk Azaltımı Proje Sorumlusu Aylin Çelik ve JICA Uzman Ekip Sekreteri Onur Özge, bu önemli sunum için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Toplantıda, potansiyel hasar riski taşıyan bölgelerin tespiti, kentsel yapıların deprem hasar görebilirlik analizlerinin yapılması, hasarlı yapıların güçlendirilmesi veya yeniden inşası için öneriler tartışıldı.

Projenin başlangıcından bu yana geçen süreci değerlendiren JICA Proje Ekip Takım Lideri Shinichi Fukasawa, "42 aylık bir süremiz bulunuyor. Temel hedefimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dirençliliği artırmak amacıyla afet riskini azaltma alanında yatırım teşvik sistemini geliştirmektir. Projeden elde edilen sonuçlar arasında afet risk değerlendirmesi, kullanışlı bir kentsel dirençlilik planının hazırlanması ve ilgili departmanlarla paylaşılması yer almaktadır" şeklinde konuştu.

JICA Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Yamazaki ise, "2024 Ocak ayında 'Tehlike ve Risk Değerlendirme' sonuçlarını almayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında ise birbirini tamamlayan 1/25.000 ölçekli Kentsel Dayanıklılık Planı, Kentsel Gelişim Planı ve Afet Riskini Azaltma Planları hazırlanmış olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin önemine vurgu yaparak, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremleri hatırlattı. Aktaş, depremin sadece Bursa'nın değil, ülkenin en öncelikli gündemi olduğunu belirterek, "Türkiye, deprem riski altında bulunan bir ülke ve bu gerçeği göz ardı etmemeliyiz. JICA ile işbirliği içinde yürüttüğümüz projede, hasarlı yapıları belirleyip bu yapıların güçlendirilmesi veya yeniden inşası için öneriler sunarak şehrimize katkı sağlayacağız. Mart ayında projeye başladık ve bu süreçte çeşitli üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı bir bilim kurulu oluşturduk. Ayrıca, JICA uzman ekipleri, bilim kurulu akademisyenleri ve ilgili kurumlarla geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirdik. 17 ilçemizin bina verilerini JICA uzman ekibiyle paylaştık ve ilçe belediyeleri ile diğer ilgili kurumlardan gerekli verileri toplamaya başladık" dedi.