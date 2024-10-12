Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Bursa'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.



Yaklaşık yarım saat devam eden yağmurda, Uludağ eteklerinden gelen sel suları şehri adeta göle çevirdi. Trafik durma noktasına gelirken, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.



Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro, iş yeri ve binaların altına sığındı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.