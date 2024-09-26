Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Yeni Karaman Mahallesi'nde bir seyyar tezgahı denetledi. Burada gofret benzeri ürünlerin yanında sahte içki satışı yapıldığını belirlediler. Ekipler, 61 yaşındaki S.Y.'ye ait tezgahı kontrol ettiklerinde, pet şişelere doldurulmuş ev yapımı alkollü içkilere ulaştılar. Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bu ürünlerin ev yapımı rakı olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcı ile birlikte ele geçirilen sahte ve kaçak içkileri emniyet güçlerine teslim etti.



Zabıta ekipleri, satıcıya cezai işlem uygularken, polis de olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.