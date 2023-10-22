Bursa'da park halinde alev topuna dönen servis minibüsündeki yangın, otoparktaki diğer araca da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü iki araç küle döndü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü iş dönüşü aracını evinin olduğu sokağa bıraktı. Sabah saatlerinde dumanlar yükselen minibüs, kısa sürede alev topuna döndü. Patlamaların yaşandığı yangında alevler bitişikteki hafif ticari araca da sıçradı. Durum üzerine mahalleli hemen 112 ekiplerini aradı. Mahallelinin ihbaru üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Alevlerin sardığı araçlar küle döndü.

Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.