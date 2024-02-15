Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde yaşayan annesi Nermin Danacı (65) ve babası İsmail Danacı’yı (66) sabah uyandırmaya giden oğulları, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



