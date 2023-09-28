Bursa'da Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Ancak, 6 yılın ardından aynı yerde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tekrar hizmete gireceği duyuruldu. Bu okul, Bursa'daki mesleki ve teknik eğitimin merkezi konumunda olup, binlerce mühendis yetiştiren önemli bir eğitim kurumu olarak biliniyor.

Deprem yönetmeliğine göre riskli olduğu belirlenen okul, 2017 yılında boşaltılmış ve yerine yeni bir okul inşa edilmesi planlanmıştı. Okulun temelleri 1946 yılında atılmış ancak 2018'de yıkım kararı alınmıştı.

Bu süreçte okulun öğrencileri, eğitimlerini farklı okullarda tamamlamak zorunda kaldılar. Ancak şimdi, modern sınıfları, son teknoloji laboratuvarları, konferans salonları ve spor merkezleriyle donatılmış yeni bir okulun tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Yaklaşık 75 milyon lira maliyetle inşa edilen yeni okul, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Ulusoy ve inşaat mühendisleri tarafından incelendi.

Yeni okul, 32 derslikli ve yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim göreceği bir kapasiteye sahip olacak. Ayrıca, matbaa, tesisat ve elektrik atölyeleri gibi önemli eğitim alanlarını içerecek olan bu okul, Bursa'nın eğitim kalitesini artırmada önemli bir rol oynayacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yaptığı açıklamada, bu tür eğitim yatırımlarının Bursa'nın birçok ilçesinde devam ettiğini ve eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin en kısa sürede iş sahibi olmalarının ve sektörlerin ara eleman ihtiyacının giderilmesinin meslek liselerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, yaklaşık 46 inşaatın devam ettiğini ve ikili eğitim oranını azaltma hedeflerinin olduğunu ifade etti. Yeni eğitim yatırımları ve planlarıyla çalışmaların devam edeceğini vurguladı.