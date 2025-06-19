Toplantı sonrası Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz bir basın açıklamasında bulunarak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, gerçekleştirilmek istenen zamma karşı olduklarını belirterek, “Tehditlerle bize boyun eğdiremezsiniz” ifadeleriyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e tepki gösterdi.

Oktay Yılmaz açıklamasında, BUSKİ Meclisi’nde bir talihsizlik daha yaşandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, 1 Nisan 2024’ten bu yana bir proje ya da hizmet üretmek yerine tartışma ve kaos ortamı yarattığını öne sürdü. Yılmaz, önceki aylarda yapılan su indiriminin popülist bir yaklaşım olduğunu, bugün ise bu indirimin yanlış olduğunu itiraf ederek gizli zamlarla vatandaşlara yük bindirilmeye çalışıldığını ifade etti. Bu sürecin bedelinin hemşehrilere ödetilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Mayıs ayında görüşülen 2024 yılı faaliyet raporuna atıfta bulunan Yılmaz, BUSKİ’nin borç durumunun sürdürülebilir olduğunu ve kurumun Türkiye genelindeki benzer yapılarla kıyaslandığında daha iyi bir noktada bulunduğunu, bu bilgilerin de Meclis’te bürokratlar tarafından paylaşıldığını hatırlattı. Su sıkıntılarına karşı yatırımların yapıldığını, özellikle Çınarcık Barajı’na yapılan isale hattının bu anlamda önemli bir adım olduğunu söyledi. Yatırımın dış kaynaklı olmasından dolayı Bozbey tarafından eleştirildiğini, ancak yaşanan kuraklık ve su problemiyle bu yatırımın doğruluğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Suya yüzde 20 oranında doğrudan zam teklif edildiğini, fakat mesken tarifesinde birinci kademenin 18 metreküpten 12 metreküpe düşürülmesiyle birlikte, 18 metreküp su kullanan bir vatandaşın faturasında yaklaşık yüzde 30 ek artış yaşanacağını belirtti. Ayrıca atık su ücretinin de yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılmak istendiğini, bunun da genel toplamda yüzde 20’lik bir zam anlamı taşıdığını ifade etti. Buna göre 12 metreküp su kullanan bir vatandaşın faturasına yüzde 54, 18 metreküp tüketen vatandaşın faturasına yüzde 96, 25 metreküp tüketim yapan bir hanenin faturasına ise yüzde 105 oranında bir zam yansıyacağını belirtti.

Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak bu zamma karşı çıktıklarını, mevcut ekonomik koşullar altında zaten suyun fiyatında düzenli olarak artış yaşandığını, Mayıs 2024’te 15,73 TL olan metreküp fiyatının zaten 2025’te 22,38 TL’ye yükseldiğini hatırlattı. Ek zam teklifinin vatandaşın sırtına yeni yükler bindireceğini ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu karşı duruş nedeniyle Sayıştay’la tehdit edildiklerini iddia eden Yılmaz, Cumhur İttifakı’nın hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini, doğru olanı destekleyeceklerini, yanlışa ise karşı duracaklarını ifade etti.

Son olarak, olağanüstü yapılması planlanan toplantıya katılmama kararı aldıklarını açıklayan Yılmaz, tehditten vazgeçilip özür dilenmesi halinde bu kararın yeniden değerlendirilebileceğini, aksi takdirde halkın aleyhine olan hiçbir teklife destek vermeyeceklerini belirterek açıklamasını sonlandırdı.