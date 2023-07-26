Bursa'nın birçok ilçesinde 29 Temmuz tarihinde planlı elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.07.2023 09:00 - 29.07.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/GEMLİK ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:HAMİDİYE,HİSAR,UMURBEY

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.07.2023 09:00 - 29.07.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:MESUDİYE

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.07.2023 09:00 - 29.07.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:DERECİK,GÜLLÜCE,TATKAVAKLI

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.07.2023 09:30 - 29.07.2023 13:30 tarihleri arasında BURSA/YENİŞEHİR ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAYIRLI

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.07.2023 09:00 - 29.07.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:DEMİRTAŞ DUMLUPINAR