İnegöl de otobüs ile otomobil çarpıştı

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada otobüs ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ahmet Koyun(46) yönetimindeki 16 SLE 11 plakalı otomobil aynı yöne seyreden sürücü Enver Dağhan(60) yönetimindeki 16 S 6951 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.