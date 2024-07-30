BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerinde 31 Temmuz Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde Özlüce Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi ve Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölgede ve civarında su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesinti, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 arasında yapılacak.