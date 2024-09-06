Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tavuk alma eğlencesinde çıkan seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sokak adeta ringe döndü.

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Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde düğün sonrası yapılan tavuk alma eğlencesinde çıkan seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, düğün sahiplerini uyardı.

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Çıkan tartışma ise bir süre sonra kavgaya döndü. Mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasındaki kavgada sokak adeta ringe döndü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA