Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tavuk alma eğlencesinde çıkan seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sokak adeta ringe döndü.



Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde düğün sonrası yapılan tavuk alma eğlencesinde çıkan seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, düğün sahiplerini uyardı.

Çıkan tartışma ise bir süre sonra kavgaya döndü. Mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasındaki kavgada sokak adeta ringe döndü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.