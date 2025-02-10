Yapılan açıklamada, can güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulanarak, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Elektronik denetim sistemleri, sabit denetim noktaları ve seyir halindeki denetimler, şehirdeki trafik akışını kontrol altına almak ve olası kazaların önüne geçmek için düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, bu denetimlerin amacı olarak sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırmak, trafik kurallarına uymayanların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.