Yapılan açıklamada, can güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulanarak, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Elektronik denetim sistemleri, sabit denetim noktaları ve seyir halindeki denetimler, şehirdeki trafik akışını kontrol altına almak ve olası kazaların önüne geçmek için düzenlendi. 

20250210 160750

Bursa Emniyet Müdürlüğü, bu denetimlerin amacı olarak sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırmak, trafik kurallarına uymayanların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Screenshot 2025 02 10 16 05 53 41 0B2Fce7A16Bf2B728D6Ffa28C8D60Efb

Kaynak: Haber merkezi