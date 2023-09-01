Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu, bir traktör sürücüsü hayatını kaybetti ve eşi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı kırsal Tepecik Mahallesi'nde yaşandı. Muhammet Acar (65) ve eşi Cahide Acar, tarlalarını sürmek için evlerinden ayrılmıştı. Muhammet Acar'ın kullandığı 16 NT 174 plakalı traktör, eğimli bir yolda iniş yaparken kontrolünü kaybetti ve kaza meydana geldi.

Traktörün savrulması sonucu Muhammet Acar, kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi Cahide Acar ise yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Cahide Acar, Orhaneli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Bursa kent merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni ise Orhaneli'ndeki hastanenin morguna gönderildi.