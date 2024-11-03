Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Bursa'nın Gürsu, İznik, Yenişehir ve Gemlik ilçelerine kaymakam atamaları yapılırken, Bursa Valiliği'ne de iki yardımcı atandı. Bu atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla duyurulan son atama kararlarına göre, Gemlik Kaymakamı Uğur Turan Kırklareli Valisi olarak atanmasının ardından, bir süredir boş kalan makama yeni bir atama gerçekleştirildi. Bursa Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Kaymakamlığı'na atandı.

Bursa İznik Kaymakamı Recai Karal, İstanbul Bakırköy Kaymakamlığı'na atanırken; Bursa Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ise İstanbul Sancaktepe Kaymakamlığı'na atandı. Ayrıca, Bursa Vali Yardımcılarından Arif Karaman İznik Kaymakamlığı'na, Sultan Doğru da Aydın Germencik Kaymakamlığı'na tayin edildi.

Bursa'da boşalan iki vali yardımcılığına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz ve Amasya Vali Yardımcısı Salih Altun atandı. Bunun yanı sıra, Balıkesir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Bursa Yenişehir Kaymakamlığı'na, Manisa Akhisar Kaymakamı Murat Kütük ise Bursa Gürsu Kaymakamlığı'na atandı.

DİĞER ATAMALAR

Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna ve Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.