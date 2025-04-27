Bursa'nın batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan 2025 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla etkili olacağı, zaman zaman ise 70 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, Pazartesi günü rüzgarın hızını daha da artırarak bazı bölgelerde saatte 80 kilometreye ulaşmasının tahmin edildiği kaydedildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 27 Nisan 2025 saat 13.00'te başlayıp, 29 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar geçerli olacağı belirtildi.