Bursa'da 17 yıl önce bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan cinayet zanlısı, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Karakola götürülen zanlı, “Yarım kalan işi tamamlayacaktım” dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde 17 yıl önce tartıştığı 2 kişiyi vurup, birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan Rahim A., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fakat izne çıkan zanlı, tekrar teslim olmayınca devreye polis ekipleri girdi. Ekipler, devriye attığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Rahim A.'yı görünce yanına yaklaşmak istedi. Polis ekiplerini gören, zanlı hızla kaçmaya başladı. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 29 yıl 6 aydan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Merinos Polis Merkezi Ekiplerince karakola götürülen şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, Rahim A.'nın, “Yarım kalan işi tamamlayacaktım” dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA