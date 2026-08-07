Yeni Parti, İnegöl’de teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak kurucu ilçe yönetim kurulunu oluşturdu.

Partinin İnegöl Kurucu İlçe Başkanı olarak Erkan Dönmez görevlendirilirken, Dönmez’in yönetiminde toplam 32 kişi yer aldı.

Açıklanan yönetim listesinde iş insanları, özel sektör yöneticileri, avukatlar, emekliler, çiftçiler, bir doktor, harita mühendisi, sosyal hizmetler uzmanı ve eski muhtar gibi farklı meslek gruplarından isimlerin bulunması dikkat çekti.

32 kişilik kurucu yönetim

Yeni Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Erkan Dönmez’in yönetiminde yer alan isimler ve meslekleri şöyle:

1. Ayşe Dinç – Özel Sektör Yönetici

2. Ayşe Pakoğlu – Emekli

3. Barış Kama – Emlak ve İnşaat

4. Emel Narin Akkul – Emekli

5. Emine Çan – Sosyal Hizmetler Uzmanı

6. Emir Sakarya – İş İnsanı

7. Ercan Uysal – İş İnsanı / Eski Muhtar

8. Güven Torun – Özel Sektör Yönetici

9. Hakan Sorguç – İş İnsanı

10. Harun Uludağ – İş İnsanı

11. Hüseyin Ertan Başdere – Avukat

12. Hüseyin Ordu – İş İnsanı

13. Hüseyin Tekin – Özel Sektör Yönetici

14. İlker Tokdemir – Harita Mühendisi

15. Kenan Kaya – Vardiya Amiri

16. Levent Mollaer – İş İnsanı

17. Murat Duran – Avukat

18. Mustafa Uygun – Özel Sektör Yönetici

19. Zafer Atila – İş İnsanı

20. Necip Başarır – İş İnsanı

21. Oğuz Erdem – İş İnsanı

22. Okan Göktaş – İş İnsanı

23. Onur Atılgan – İş İnsanı

24. Orhan Doğan – İş İnsanı

25. Özer Pala – Çiftçi

26. Sabahattin Berk – İş İnsanı

27. Serhat Onay – İş İnsanı

28. Ufuk Güneş – İş İnsanı

29. Ural Can Yalçın – Avukat

30. Veysi Çınar – Doktor

31. Yıldırım Sevimlioğlu – Emekli

32. Yiğithan Mertyığıt – Çiftçi



“Güçlü Bir İnegöl” mesajı

Yeni Parti İnegöl teşkilatının paylaştığı yönetim görselinde “Yeni Bir Vizyon, Güçlü Bir İnegöl” mesajı öne çıktı.

Kurucu yönetimin oluşturulmasıyla birlikte Yeni Parti’nin İnegöl’de saha çalışmalarına ve teşkilatlanma faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Erkan Dönmez başkanlığındaki 32 kişilik kurucu yönetimin, önümüzdeki süreçte parti çalışmalarını İnegöl genelinde yürütmesi planlanıyor.